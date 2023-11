Madonna slaktes i Danmark

Popikonet Madonna (65) er for tida på turné for å feire sin over 40 år lange musikkarriere.. Turneen har det passende navnet «Celebration», eller feiring som det betyr på norsk, og ble sparket i gang i London for korte to uker siden.. 65-åringen har fått flere gode anmeldelser så langt, men de danske anmelderne er langt fra begeistret..

Han mener han har hørt bedre på en lokal karaokepub, enn hva artisten leverte i København.. «Hun gjør en fryktelig retur til Royal Arena. Du er advart. Det virker desperat og usexy. Det er på grensen for hvor patetisk du kan bli».. Danske BTs anmelder, Kristian Dam Nygaard, lar seg heller ikke imponere.. «Konserten var en langvarig skuffelse. Det ble altfor mange lange dansepauser og teatralske mellomspill. Man ble bare sittende og stirre.

Madonna snakker ut om sykdommenArtisten er glad for at hun fortsatt er i live etter sykdommen. Les mer ⮕

Kolstad-tap i Danmark – Sagosen scoret flittigLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Knuses av skandinaviske kolleger på å be om skatteinfoDanmark og Sverige ber om skatteopplysninger fra utlandet henholdsvis dobbelt og fire ganger så ofte som Norge, ifølge Riksrevisjonen. Les mer ⮕

Rystet av bildeneTil helga starter verdenscupen i alpint i Sölden. I forkant spres bilder som får slakt og splitter utøverene. Les mer ⮕

Jotam fikk se Hamas-terroristenes egne videoopptak fra massakrenDansk journalist fikk se Hamas-terroristenes egne opptak fra massakren i israelsk kibbutz 7. oktober. Les mer ⮕

Nå er det Leganes sin tur å søke om dispensasjonBarcelona har kjøpt ut den danske angriperen Martin Braithwaites utkjøpsklausul og Leganes sitter igjen med penger på konto, men ingen dansk angrepsspiller midt i en meget tøff kamp mot nedrykk. Les mer ⮕