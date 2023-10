Madeleine McCann: Politiet beklager

En delegasjon fra politiet i Portugal reiste tidligere i år fra Lisboa til London, der de møtte Gerry McCann, Madeleines far, og personlig beklaget for deres framgangsmåte i etterforskningen og for behandlingen av familien, skriver BBC.. MistenktTre år gamle Madeleine McCann forsvant sporløst den 3. mai 2007, fra et ferieleilighetskompleks i Algarve i Portugal..

De innrømmer at det ikke tilstrekkelig ble lagt vekt på at det var snakk om et savnet barn, og at politiet ikke tok nok hensyn til foreldrenes rolle som utlendinger i et miljø de ikke var kjent med, skriver Independent.. McCann-familien har ikke kommentert unnskyldningen, og datterens forsvinning er fortsatt uløst.. HovedmistenktNye bevis førte til at det portugisiske politiet valgte å gjenåpne saken i 2013..

BBC: Portugisisk politi har beklaget til McCann-familienTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Beklager til foreldreneSiste nytt fra Dagbladet: En delegasjon av høytstående portugisiske politifolk reiste tidligere i år til Storbritannia for å beklage til foreldrene til savnede Madeleine McCann... Les mer ⮕

Hijab har ingenting i politiet å gjørePolitiet skal være en nøytral institusjon, ikke et sted ansatte uttrykker sin religiøse tro. Les mer ⮕

Politiet: Melding om fest ute av kontrollSiste nytt fra Dagbladet: Politiet rykket ut til en privat adresse i Grimstad etter melding om en fest som er kommet litt ute av kontroll. Det melder politiet i Agder på X. Ko... Les mer ⮕

Politiet: - Hent ungdommeneSiste nytt fra Dagbladet: Politiet rykket ut ved et bydelshus i Haugesund. De opplyser at det befinner seg mange ungdommer på stedet. - Mange av disse er under 18 år. beruset,... Les mer ⮕

Airbnb-saken: Politiet vet fremdeles ikke hvorfor den 18 år gamle kvinnen dødeSøndag 8. oktober ble en ung kvinne funnet død i et utleierom i Stavanger. Dødsfallet er kodet som mistenkelig. Les mer ⮕