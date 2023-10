Maddison ve Son liderliği sürdürdü

James Maddison og Son Heung-min fortsetter å herje med motstanderne i Premier League. Fredag ledet Tottenham-stjernene an i 2-1-seieren over Crystal Palace.

Seieren betyr at Tottenham går inn i helgen med fem poengs ledelse på toppen av tabellen i den engelske toppdivisjonen. Dermed blir det opp til Erling Braut Haalands Manchester City og resten av forfølgerne å svare.

Palace fant ingen vei tilbake i kampen etter de to kalddusjene, til tross for den sene reduseringen på et vakkert skudd av Jordan Ayew. Scoringen ble sjekket lenge for hands, men ble stående. Tonali går dermed glipp av resten av inneværende sesong for både klubb og landslag etter at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) fredag ratifiserte hans ti måneder lange utestengelse for brudd på bettingreglementet. headtopics.com

Nå har imidlertid Fifa bekreftet en forespørsel fra det italienske forbundet om å utvide sanksjonen mot Tonali til å ha verdensomspennende virkning. Den er innvilget. Nummer to i finalen ble nederlandske Thom De Boer. Han kom i mål 68 hundredeler bak Lia. Nest beste nordmann ble Espen Elias Nordeng Refstie på femteplass, nøyaktig ett sekund bak Lia med 22,14.

– Det kan være på grunn av prestasjon, taktikk eller hvordan kampbildet skifter karakter og noen andre passer bedre. Noen ganger er det for å få mer friskhet i laget fordi vi har spilt mange kamper og vi trenger mye energi i de siste minuttene, sier Arteta på en pressekonferanse fredag. Forrige sesong ble det 15 mål i ligaen for nordmannen. Så langt er tallet tre i år. headtopics.com

