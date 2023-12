Macron forlangte våpenhvile i samtale med Netanyahu

Frankrikes president Emmanuel Macron har i en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu forlangt våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas. Macron krevde det han kalte en «varig våpenhvile» på Gazastripen i en telefonsamtale med Netanyahu onsdag. Det opplyste Macrons kontor sent onsdag kveld.

I en uttalelse fra Netanyahus kontor står det at Israels statsminister takket Macron for Frankrikes engasjement, samt fransk hjelp til å ivareta sikkerheten langs Israels grense mot Libanon. Macron, som siden starten på krigen har stilt seg på Netanyahus side, ga i samtalen uttrykk for dyp bekymring rundt sivile drepte og den humanitære situasjonen på Gazastripen. – Frankrike skal de neste dagene samarbeide med Jordan for å gjennomføre humanitære operasjoner på Gazastripen, sto det også i uttalelsen fra Paris. 25. desember stilte både Hamas og Israel seg skeptisk til et egyptisk forslag om våpenhvile, fangeutveksling og en ny palestinsk samlingsregjerin





