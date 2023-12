Macron forlanger våpenhvile i Israel-Hamas-krigen

Frankrikes president Emmanuel Macron har i en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu forlangt våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas. Macron krevde det han kalte en «varig våpenhvile» på Gazastripen i en telefonsamtale med Netanyahu onsdag. Det opplyste Macrons kontor sent onsdag kveld.





