Mímir Kristjánsson: Dagens sykepengeordning tar ikke hensyn til at sykdommer er forskjellige

– For en del syke, for eksempel mange med kreft, passer det bedre å være halvveis sykemeldt over to år, enn hundre prosent sykemeldt i ett år. Men i dag får man ikke være sykemeldt i mer enn tolv måneder av gangen, uansett hvor mange prosent man jobber ved siden av.

Sykefravær 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av fraværene. Hvis du har fått sykepenger i 52 uker og fortsatt ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til AAP eller uføretrygd.– Problemet med å være så streng på dette er at folk som fortsatt kjemper for å komme tilbake i jobb, blir skjøvet ut av sykemelding og over på arbeidsavklaringspenger (AAP) raskere enn de selv vil. Det gjør veien tilbake til arbeidslivet lengre.

– Det er ikke rimelig når systemet ikke passer for folks faktiske liv. Det er åpenbart tilfellet her, sier han om sykdomstilfellet til Lars Askerød.– Bør reglene endres, slik at de ikke taper penger på å være syke?

Jeg kommer til å ta opp saken i Stortinget gjennom spørsmål til ministeren. Regjeringen må vite at det er et engasjement på Stortinget for å gjøre dette bedre.– Klart det er mulig å gjøre lovverket bedre. Det handler bare om vilje til å slåss for folkene i stedet for systemene, sier Øvstegård til Dagsavisen.

