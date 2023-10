Målt til 150 kilometer i timen

Israel har intensivert luftangrepene mot Gazastripen og varsler en utvidelse av sine «operasjoner». Flere forskere anser det som tegn på at ..Politiet mistenker kappkjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand etter en trafikkulykke som involverte sju biler på E6 utenfor Oslo, fredag ..

FNs avstemming endte i 21.50-tiden fredag kveld med et vedtak om en ikke-bindende Gaza-resolusjon som Jordan står bak. 14 land stemte mot og 45 land avsto. - Verdenssamfunnet er enige om veldig mange av de sentrale spørsmålene, inkludert viktigheten av å beskytte sivile og avhjelpe den humanitære krisen i Gaza, sier Barth Eide.

I teksten tas det til orde for «en umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til opphør av fiendtlighetene». - Vi erkjenner at resolusjonen ikke inneholder alle de elementene som vi ideelt skulle hatt med, men dette er et kompromiss mellom ulike posisjoner, og da krevet det at også vi viser kompromissvilje, sier han.Hamas' væpnede fløy sier de fredag kveld kjemper mot israelske bakkestyrker på to områder inne på Gazastripen. headtopics.com

- Vi konfronterer en israelsk bakkeinvasjon i Beit Hanoun og i den østlige delen av Bureij. Der finner det sted voldelige sammenstøt på bakken, står det i en uttalelse fra Ezzedine al-Qassam-brigadene.

Fredag kveld kunngjorde det israelske forsvaret at den lenge ventede bakkeinvasjonen av Gaza er nært forestående.- Hamas vil betale for dere forbrytelser mot menneskeheten, og i kveld starter hevnen, sier han ifølge Reuters. headtopics.com

