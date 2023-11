Lyon-treneren takker for støtten etter bussangrepet: – Kunne endt i tragedie

Ifølge franske medier var det rundt hundre personer, angivelig Marseille-supportere, som kastet steiner og røykbomber mot Lyon-bussen da den ankom Stade Vélodrome foran bortekampen. Minst én vindusrute i bussen ble helt knust.

– Dette kunne endt som tragedie, og det var det absolutt for sporten og alle som elsker den. Jeg håper av hele mitt hjerte at vi kan ta lærdom av dette. Takk for all støtte. Nå fokuserer vi på veien videre,Frankrikes idrettsminister Amelie Oudea-Castera har fordømt angrepet.

– Disse uakseptable handlingene, preget av dumskap og hat, har ikke noe med sport å gjøre. De må utryddes med største besluttsomhet av alle aktører, offentlige og private, som virkelig elsker idretten, skrev hun.

