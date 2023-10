Lyon-treneren skadd etter steinkasting mot lagbussen

Det rapporterer RMC og flere andre medier. Det sirkulerer bilder i sosiale medier av Grosso med en stor bandasje rundt hodet og blod rennende fra ansiktet.

Ifølge RMC ble busset steinet da den ankom Stade Vélodrome i Marseille, og minst to vindusruter i bussen ble angivelig knust.Lyon-bussen fikk politieskorte inn i selve stadionanlegget, og det rapporteres at politiet gjør undersøkelser på stedet.

Lyon har foreløpig ikke kommentert episoden offentlig. Avspark i kveldskampen i Marseille er klokken 20.45.

