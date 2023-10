Lyon-manageren skadet etter at lagbussen ble angrepet

Storavisen skriver at Marseille-supportere kastet steiner mot Lyon-bussen like før den kjørte inn til Stade Vélodrome.

Videoer viser at Grosso gikk blødende ut av lagbussen, før han ble bandasjert rundt hodet inne på stadion. Ligue 1-kampen mellom Marseille og Lyon var satt opp til å starte klokken 20:45, men få minutter før det tidspunktet ble kampen avlyst. Speakeren på stadion ga beskjeden til de 60.000 fremmøte tilskuerne.Ifølge L’Equpe var Lyon-spillerne sjokkert over det som har skjedd, men at de uansett ønsket å spille kampen.

Italienske Grosso har ledet Lyon siden september, og det er den første klubben han er manager for i Frankrike. Han har siden 2014 vært manager i flere klubber i hjemlandet, og har også en fortid som spiller for Lyon. headtopics.com

- Lyon-buss angrepet - manager skadetSiste nytt fra Dagbladet: Franske medier, deriblant L'Equipe, skriver at Lyon-manager Fabio Grosso skal ha blitt skadet etter at lagbussen ble angrepet med steiner av Marseille... Les mer ⮕

Lyon-manageren skadet etter at lagbuss ble angrepetLyon-manager Fabio Grosso (45) skal ha blitt truffet av stein i hodet da lagbussen ankom til bortekampen mot Marseille søndag. Les mer ⮕

Stygge bilder: Lyon-manager skadetEtter at lagbussen ble angrepet. Les mer ⮕

Fulham sov i timen! Nå mister de supertalent Fabio CarvalhoFulham har vært alt for trege med å forlenge kontrakten med 19 år gamle Fabio Carvalho. Den angripende midtbanespilleren som har et magisk touch på ballen kom til Fulham i 2014. Les mer ⮕

I boks: Tottenham har sikret årets viktigste signatur!Antonio Conte satte inn en durabelig sluttspurt i Premier League som sikret Tottenham den etterlengtede Champions League-billetten. Med det på plass, skal Fabio Paratici sørge for at Spurs-manageren har den nødvendige angrepsstyrken på vei inn i sesongen. Les mer ⮕

Marquéz vant i Japan – Honda sikret nytt mesterskapMarc Marquez kjørte til sin 10. MotoGP-seier i sesongen foran Fabio Quartararo og sikret med det Honda verdensmesterskaps tittelen ved å vinne det japanske Grand Prix. Les mer ⮕