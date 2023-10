Lyon-manageren skadet etter at lagbuss ble angrepet

Storavisen skriver at Marseille-supportere kastet steiner mot Lyon-bussen like før den kjørte inn til Stade Vélodrome.

Videoer viser at Grosso gikk blødende ut av lagbussen, før han ble bandasjert rundt hodet inne på stadion. Italienske Grosso har ledet Lyon siden september, og det er den første klubben han er manager for i Frankrike. Han har siden 2014 vært manager i flere klubber i hjemlandet, og har også en fortid som spiller for Lyon.

- Lyon-buss angrepet - manager skadetSiste nytt fra Dagbladet: Franske medier, deriblant L'Equipe, skriver at Lyon-manager Fabio Grosso skal ha blitt skadet etter at lagbussen ble angrepet med steiner av Marseille... Les mer ⮕

Fulham sov i timen! Nå mister de supertalent Fabio CarvalhoFulham har vært alt for trege med å forlenge kontrakten med 19 år gamle Fabio Carvalho. Den angripende midtbanespilleren som har et magisk touch på ballen kom til Fulham i 2014. Les mer ⮕

I boks: Tottenham har sikret årets viktigste signatur!Antonio Conte satte inn en durabelig sluttspurt i Premier League som sikret Tottenham den etterlengtede Champions League-billetten. Med det på plass, skal Fabio Paratici sørge for at Spurs-manageren har den nødvendige angrepsstyrken på vei inn i sesongen. Les mer ⮕

Marquéz vant i Japan – Honda sikret nytt mesterskapMarc Marquez kjørte til sin 10. MotoGP-seier i sesongen foran Fabio Quartararo og sikret med det Honda verdensmesterskaps tittelen ved å vinne det japanske Grand Prix. Les mer ⮕

Forsvaret leter etter erstatter for feltstøvelen M/77 etter nær 50 årSiden 1977 har marsjstøvelen M/77 fra skoprodusenten Alfa vært tro i tjenesten i Forsvaret. Nå letes det etter en erstatter. Les mer ⮕

Lunde ute med skade – håndball-VM i fareVeterankeeper Katrine Lunde har pådratt seg en muskelskade i låret og står nå i fare for å miste håndball-VM på hjemmebane, skriver Fædrelandsvennen. Les mer ⮕