Lyn-gutten harselerer med Vålerenga-krisen: – Det er ingen tvil

Det har vært en tøff høst for Sogndal, som var helt med i kampen om direkte opprykk før sommerpausen.

Etter at fotballen satt i gang igjen i august, har det blitt fire seire på 12 kamper og man står nå i fare for å miste kvalifisering til Eliteserien også. Sondre Ørjasæter har uten tvil vært en av lagets klart viktigste spillere. Stortalent ble nylig kåret til Obos-ligaens største talent av Nettavisen, og kan fort forsvinne til vinteren.– Det har en tendens til å bli, hvordan skal jeg si det, dårlig stemning i gruppa hvis vi taper noen kamper på rad. Nå prøver vi bare på å få opp motivasjonen og troen i gruppa igjen, sier han på besøk i Obos-podkasten Driblevekk.

Langt fra Oslo til Sogndal2003-modellen kom fra 4. divisjonslaget Stryn i 2022. Han er født og oppvokst i Oslo, men familien flyttet til Stryn et par år før overgangen til Sogndal.– Jeg trives greit. Plassen er jo ganske annerledes fra livet i Oslo, men laget og gruppa er veldig bra. Jeg klager ikke på noen ting, så jeg trives.Han gjorde seg tidlig bemerket på nivå fem i Norge, og flere klubber fulgte han tett. Valget falt til slitt på Sogndal. headtopics.com

– Det var jo egentlig Eirik Bakke som ønsket meg til klubben, og det var han jeg snakket med i forkant av overgangen. Plutselig fikk jeg jo vite at Flo skulle ta over, men jeg var veldig positiv til den løsningen også. Han står for offensiv fotball, så det passet meg fint.– Rollen min er jo å skape ubalanse hos motstanderlaget, og lage så mange målpoeng som mulig.

