Lyca Mobile utsatt for hackerangrep: Vi bør gjøre som svenskene

Debatt: Den store globale teleoperatøren Lyca Mobile har blitt rammet av et voldsomt hackerangrep, der deres tjenester ble forstyrret i flere land. Det er kun et spørsmål om tid før også Norge rammes – og derfor bør vi gjøre noe utenkelig: Vi bør gjøre som svenskene, skriver Torben Clemmensen i Tehtris i dette innlegget.

Lyca Mobile, den globale britiske teleoperatøren med fokus på internasjonale samtaler og som i Norge nok mest brukes av personer som har behov for å ringe til familien i hjemlandet, har vært utsatt for et hackerangre





» / 🏆 27. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Børs: Slik spilte Norge mot FærøyeneHer er Nettavisens vurdering av de norske spillerne i privatlandskampen mot Færøyene.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Norge - Færøyene 2-0DETTE ER HØSTEN vi regnet med at stemningen ville være på topp og at vi fort kunne være EM-klare med en kamp igjen, alternativt på vei til Hampden Park i Glasgow for å ta poenget eller poengene vi trengte for å realisere drømmen om det første sluttspillet siden år 2000. Og så møter vi Færøyene på et glissent Ullevaal stadion.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Engelske Goal.com skjønner godt hvorfor Norge tapte mot Skottland på UllevålVi ser oss blinde på hvor gode vi er som fotballnasjon. Det som gjør oss blinde, er selvfølgelig the good old Drillo days, der vi spilte det motstanderne kalte en totalt destruktiv og kjedelig fotball. Det så sjeldent vakker ut, men du verden så vakkert det var å oppleve lille Norge i de store mesterskapene.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Ny håndholdt spillkonsoll tilgjengelig for grå-import i NorgeEn norsk nettbutikk har listet en håndholdt spillkonsoll til 5999 kroner, men den er ikke på lager. Interesserte kan bestille fra norske nettbutikker som trolig bestiller fra utlandet.

Kilde: ITavisen - 🏆 28. / 51 Les mer »

Skal Norge bare betale eller også delta i EUs sosiale klimafond?EU skal frem til 2032 gjennomføre en kjempesatsing på energiøkonomisering og det grønne skiftet for små bedrifter og økonomisk svake husstander. Verktøyet er et sosialt klimafond på mer enn 650 milliarder kroner.

Kilde: Teknisk - 🏆 7. / 63 Les mer »

Eiendom Norge frykter finanskriseeffekt i boligmarkedetKraftige fall i boligbyggingen får Eiendom Norge-direktøren Henning Lauridsen til å trekke finanskrise-paralleller. Handelsbankens sjeføkonom kjøper ikke sammenligningen.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »