Luster: Seks personer involvert i frontulykke

Søndag ettermiddag har to biler kollidert i Luster, melder Vest politidistrikt på X.. Seks personer skal være involvert i ulykken.. - Alle er bevisst. Ukjent vedrørende personskader, opplyser politiet.. To luftambulanser rekvirertI en oppdatering skriver politiet at luftambulanse er underveis. To luftambulanser er sendt til ulykkesstedet..

- En luftambulanse er i ferd med å lette med en pasient, skriver de klokka 14.15.. Pasienten er en kvinne i 20-åra, opplyser de.. Vegen er stengtDet skal dreie seg om en front mot front-ulykke.. Politiet opplyser at det var to voksne og tre barn i den ene bilen.. Ifølge politiet er det 80-sone på ulykkesstedet.. Vegtrafikksentralen vest opplyser på X at vegen er stengt etter ulykken..

