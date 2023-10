Lunde ute med skade – håndball-VM i fare

– Katrine har fått en muskelskade, så hun er ikke med i dag. Hun vil være ute i en periode framover, sier Vipers' medisinsk ansvarlige Erik Welhaven Løchen til

Vipers møter franske Metz i mesterligaen søndag kveld, en kamp Lunde må se fra tribunen. Veteranen var tilbake mellom stengene igjen forrige helg da Vipers spilte uavgjort mot Krim Ljubljana, etter å ha vært ute de siste ukene med «helseutfordringer».– Det er en litt uvanlig muskelskade. Hun er ikke ute resten av året, men det vil gå litt tid før alt er på stell, sier han og opplyser at skaden kom under mesterligaoppgjøret mot Krim.

Håndball-VM går fra 29. november til 17. desember i Norge, Sverige og Danmark. Vipers-legen tør ikke å love at Lunde kan spille i mesterskapet.

Forsvarsminister Gallant: – Stor skade på HamasI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Wolves berget poeng mot Newcastle – frykter skade på nøkkelspillerHwang Hee-chan scoret igjen og berget 2-2 for Wolverhampton hjemme mot Newcastle i Premier League. Samtidig grøsser fansen over at Pedro Neto måtte ut på båre. Les mer ⮕

Aleksander With ute av «Stjernekamp»: – Har trengt å tørre å ha det ukomfortabelt«Stjernekamp»-eventyret er over for Aleksander With (36), som «klok av skade» har styrt unna terningkast. Les mer ⮕

Luftsportsulykke i Loen -redningsaksjon pågårRedningshelikopter har rykka ut til Loen i Stryn etter at det kom melding om at ein speedglider måtte naudlande etter eit hopp frå Loen skylift. Vedkommande ringde sjølv inn og varsla naudetatane. Mannen i 20- åra ligg i bratt terreng og posisjonen er kjent, melder Vest politidistrikt. Mannen har skade i ein fot. Les mer ⮕

Kompisene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath tar et steg vekk fra landslagetAtle Lie McGrath er ikke med landslaget til Østerrike og ble tatt fullstendig på sengen. Han har hatt en lang samtale med Lucas Braathen og er svært lei seg over avgjørelsen. Aleksander Aamodt Kilde er på plass i Østerrike for sesongåpningen i Sölden, mens Lie McGrath sliter med en skade. Les mer ⮕

Melding om slagsmål i TønsbergSiste nytt fra Dagbladet: Politiet er i Tønsberg sentrum med flere enheter, etter melding om et slagsmål der en kniv skal ha blitt vist fram. - Skal ikke være alvorlig skade ... Les mer ⮕