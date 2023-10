Krigen i Ukraina er helt fastlåst, hevder Belarus' president Aleksandr Lukasjenko. Han ber Ukraina og Russland sette seg rundt forhandlingsbordet.

Denne uken har russiske styrker gjennomført omfattende angrep i nærheten av byen Avdijivka i Donetsk, ifølge amerikanske myndigheter. De mister mange soldater, men i det store og hele er det lite bevegelse på fronten.

– Etter mange bønner og overveielser har jeg besluttet å innstille min presidentvalgkamp fra og med i dag, sa Pence til deltakerne på Republican Jewish Coalitions konferanse i Las Vegas lørdag. Før han ble visepresident, var Pence guvernør i Indiana og kongressrepresentant i flere år. Han er ansett som tydelig konservativ, ikke minst i verdispørsmål, og han var lojal overfor sjefen helt fram til sluttfasen av Trumps tid som president. headtopics.com

Kilder sier til TMZ at han ble funnet i boblebadet i hjemmet sitt, og det skal ikke være noen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Det ble heller ikke funnet narkotika på stedet, opplyser nettstedet.

Det var rett over midnatt at nødetatene fikk melding om hendelsen. Politiet i Sørvest skriver på X at det hele framstår som et uhell.En mann har isolert seg inne i et bygg på Skogn. Han er omringet av politiet. Det bekrefter politiets innsatsleder Per Henrik Bykvist overfor Trønderavisa rundt midnatt. headtopics.com

Hun bekrefter at mannen oppførte seg truende, og at politiet derfor valgte å ta kontroll på bygget først, og deretter gå inn etter mannen. Lørdag kveld var årets eneste måneformørkelse synlig over hele landet, der været tillot det.

