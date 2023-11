Luis Suarez på vei til Inter Miami Beckham

Vi er fullstendig klar over at David Beckham bare en en del av investorene og lederne som daglig jobber for å skape et fotballens disneyland i Miami, men for ossInter Miami Beckham. Det kom tydelig frem da Lionel Messi signerte, med en tydelig rørt Beckham på photo shoots med argentineren. Nå har Beckham igjen manøvrert seg til ny gigantsignering. Gigantisk PR-messig, men også sportslig.

Det har vært varslet at Luis Suarez var på vei til gjenforening med kompis Messi, ifølgeDet mangler bare signatur, så blir 36-åringen Messis nye mann på topp. Som hos Barcelona. Da var de to en av de mest nådeløst effektive duoer foran motstandernes mål verden har sett.melder det dreier seg om ettårskontrakt med mulighet for ytterligere sesong. Hvis noen tror Luis Suarez kommer som fotballturist, glem det. På 46 kamper i den brasilianske Gremio-drakta har 36-åringen hamret inn 19 scoringer og servert 16 assists

SPORTEN_COM: Phil Neville'e Portland Timbers'tan Baş Antrenörlük TeklifiPhil Neville, Inter Miami'deki başarısız deneyiminin ardından Portland Timbers'tan baş antrenörlük teklifi aldı.

SPORTEN_COM: ESPN: David Beckham har sikret seg nok en gigant-signeringVi er fullstendig klar over at David Beckham bare en en del av investorene og lederne som daglig jobber for å skape et fotballens disneyland i Miami, men for oss er Inter Miami Beckham. Det kom tydelig frem da Lionel Messi signerte, med en tydelig rørt Beckham på photo shoots med argentineren.

AFTENPOSTEN: Terrorgruppe: I ferd med å sette fri Luis Diaz’ farDen venstreekstreme gruppen ELN sier de er i gang med å sette fri Liverpool-stjernens far.

NETTAVISENSPORT: Colombias regjering bekrefter at Liverpool-stjernes bortførte far skal settes friColombias regjering bekrefter at den er i kontakt med geriljagruppen ELN om løslatelse av Liverpool-stjernen Luis Diaz' bortførte far.

DAGBLADET: Colombias regjering: Liverpool-stjernas bortførte far skal settes friColombias regjering bekrefter at den er i kontakt med geriljagruppen ELN om løslatelse av Liverpool-stjernen Luis Diaz' bortførte far.

VGNETT: Reuters: Terrorgruppe sier de vil frigi faren til DiazFørst hevdet colombianske myndigheter at den venstreekstreme gruppen ELN sto bak kidnappingen av faren til Liverpool-stjernen Luis Diaz. Nå skal han slippes fri.

