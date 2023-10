Luis Suarez har avslått fire tilbud - styrer mot en spektakulær gjenforening med Steven Gerrard

Den danske sportdirektøren hos Villa, Johan Lange lyktes med å hente Philippe Coutinho til Aston Villa, nå ryktes neste tidligere Liverpool-stjerne til Villa Park.I Madrid har Luis Suarez gått inn i sine siste måneder av kontrakten med Atleticio Madrid og står fritt til å forhandle med andre klubber.

Ifølge Romero har Suarez ett mål: Gjenforening med Steven Gerrard (spilte sammen på Anfield 2011-14). Ikke overraskende er interessen hos sportsdirektør Lange og Gerrard gjensidig. Det ser ut som overgangen må vente til sommeren, men hva gjør vel det. Luis Suarez tilbake i Premier League for å fullføre det sportslige prosjektet,

34-åringen har siden overgangen til Atletico Madrid i 2020 vist at han er alt annet enn ferdig. 30 scoringer på 65 kamper, og sterk bidragsyter til at Atletico Madrid-supporterne fikk det etterlengtede La Liga-trofeet.Steven Gerrard, Coutinho (på permanent basis) og Luis Suarez. Vi må gni oss i øynene, for dette blir helt vilt. headtopics.com

Gerrard'ın ilk antrenmanı beklenildiği gibi geçtiLiverpool efsanesine tabii ki bir şans vereceğiz, ancak yeni oyuncularıyla yaptığı ilk antrenmandan bir video izledikten sonra, Gerrard'ın 'büyük bir adım' atmaktan uzak olduğu açıkça görülüyor. Steven Gerrard, büyük bir tutkuya sahip olsa da, 43 yaşındaki teknik direktörün en üst düzeyde gelişmek için odaklanmada zorluk çekeceği tahmin ediliyor. Les mer ⮕

Mohamed Salah er nå større enn Torres, Suarez, Fowler og OwenSouthampton startet best og satte press på Liverpool med 1-0 i etter ni minutter. Så malte Liverpool-maskinen over hjemmelaget. Keita, Salah og Jordan Henderson sørget for at drømmen om Premier League-trofeet lever i beste velgående. Denne kvelden gjorde også en av Liverpool-spillerne legendarisk.

Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetColombias president sier at moren til den colombianske fotballspilleren er reddet. Faren er fortsatt savnet.

Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetDet pågår søk etter foreldrene til Luis Díaz (26).