Luis Suárez har fått kontrakten han har drømt om helt siden han måtte dra fra Barcelona

El Pais skriver at Suárez er nær ved å signere for Inter Miami. Ifølge avisen har MLS-klubben lagt en ettårskontrakt, med opsjon på ytterligere ett år, på bordet for «El Pistolero». Kontakter skal allerede ha funnet sted mellom partene, som har diskutert kontaktvilkårene. Inter Miami har også skilt lag med spissen Josef Martínez, noe som åpner veien for Suárez.

