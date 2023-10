Luis Diaz ikke med i Liverpools kamptropp etter foreldrenes kidnapping

Det var knyttet spenning rundt hvorvidt Luis Diaz ville ta del i kampen eller ikke, etter at foreldrene hans ble kidnappet og bortført i Colombia i natt.– Jeg er helt fra meg. Jeg kan ikke sove. Jeg klarer ikke tenke. Jeg vil bare ha pappaen min tilbake. Jeg vil gjøre alt, uttalte Diaz på telefon til det colombianske politiet da de ringte for å forsørge stjernen om at de gjør alt for å finne han.

Mohamed Salah, Diogo Jota og Darwin Nunez er dermed Liverpools angrepstrio. Ryan Gravenberch får fornyet tillit på midtbanen etter en glitrende kamp mot Toulouse på torsdag, og starter sammen med nysigneringene Dominik Szoboszlai og Alexis MacAliister-

