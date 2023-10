Luis Diaz ikke med i Liverpools kamptropp etter kidnappingen av foreldrene

Liverpool-stjernen Luis Diaz er ikke del av Liverpool-laget som søndag møter Nottingham Forest i Premier League. Foreldrene til Diaz ble kidnappet av ukjente gjerningsmenn i Colombia lørdag. Det skal ifølge lokale medier ha skjedd ved en bensinstasjon. Real Madrids midtbanespiller Aurelien Tchouameni kan gå glipp av flere måneder med fotball etter å ha fått påvist et brudd i foten.

Da bekreftet Kristian Kjelling at de var i en salgsprosess rundt Aho, og etter TV 2s opplysninger skulle han til den tyske klubben Melsungen. De skriver at 26-åringen har signert for Bundesliga-klubben.Det er tidvis sterk vind i området. Juryen forteller at vinden kom til å bli sterkere utover dagen.

– Det er en utendørsidrett, og det kan ikke alltid være helt rettferdig. Kjedelig når det blir veldig urettferdig. Jeg regner med at det er riktig avgjørelse, sier Steen Olsen til TV 2. Henrik Kristoffersen ligger rett utenfor pallen og er i angrepsposisjon etter første omgang av verdenscupåpningen i storslalåm i Sölden søndag. headtopics.com

Alexander Aamodt Kilde kjørte ut i Sölden for annet år på rad. For ett år siden røk han ut i annen omgang. Søndag var rennet over i den første etter at den norske stjernen kom på innerski. Ustabil vind skapte utfordringer for enkelte av kjørerne. Flere fikk tøff motvind underveis og tapte naturlig nok tid på det.

Kampen ble avbrutt og publikum ble bedt om å forlate hallen mens det ble arbeidet med å redde Johnsons liv. New Zealands kaptein Sam Cane fikk rødt kort i første omgang for å gå foran med hodet i en takling. Sør-Afrikas kaptein Siya Kolisi hadde en lignende takling tidlig i 2. omgang, men han slapp med gult kort. headtopics.com

Laget holdt på å score try flere ganger, og fikk også ballen over linja en gang ved Aaron Smith, men det ble annullert for en forseelse i forspillet. Rett etter at Kolisi var tilbake på banen lyktes det for All Blacks, da Beauden Barrett kastet seg inn i hjørnet. I Sør-Afrikas fjerde VM-finale var det første gang motstanderen greide et try, men Mo'unga sendte topoengsparket utenfor lengste stolpe, og Sør-Afrika ledet fortsatt, 12-11.

