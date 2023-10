Luftambulanse på vei etter ulykke på E18

To biler var involvert i ulykken, og det skal ha vært en person i hver av bilene. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

IDF hevder videre at dette også inkluderer Gazas hovedsykehus Al-Shifa, som ligger i Gaza by, i nordlige deler av den palestinske enklaven. Israel ha samtidig beordret at alle nord på Gazastripen, minst 1,1 millioner mennesker, «evakuerer» til sørlige deler av det lille palestinske området.

Den norske legen Mads Gilbert har jobbet ved Al-Shifa sykehuset, blant annet under krigen i 2014. Da sa han at han fikk lov til å gå fritt rundt på sykehuset og ikke hadde sett noe som pekte i retning av at sykehuset ble brukt som operasjonell base av Hamas.Det er gjort funn av en død person i området der det de siste dagene er blitt lett etter den savnede tysk kvinnen Amélie Michal Schenavsky (26). headtopics.com

Jegere fant den omkomne en kilometer nedenfor der det ble gjort funn av en sovepose i torsdag. Det er i ytterkanten av søkeområdet.Den tyske kvinnen ble sist sett 19. oktober, og leteaksjonen har pågått siden tirsdag. Politiet melder om et sammenstøt mellom en personbil og lastebil på Fosen i Trøndelag fredag ettermiddag.

Advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i 2 år og 9 måneder. Sykepleieren er dømt for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner og til en fengselsstraff på 2 år og 7 måneder. headtopics.com

Personen ble pågrepet i Spania. Flere personer har blitt pågrepet mistenkt for medvirkning til terroren. Torsdag ble en tunisisk statsborger siktet for medvirkning, med mistanke om at han kan kobles til drapsvåpenet.

Les mer:

