Lucas Braathen sier han legger opp: – Jeg er ferdig

– Jeg er ferdig. For første gang på en årrekke føler jeg meg fri, erklærer Braathen under sin egen pressekonferanse i Sölden i Østerrike fredag formiddag.– For at jeg skal fortsette på ski i dette systemet, så må jeg ikke bare legge drømmene mine på på hylla. Jeg må også legge gleden min på hylla. Det er ikke jeg villig til.

– Jeg legger ikke opp i protest. Jeg legger ikke for at jeg er hevngjerrig. Jeg lever etter mottoet som sier at jeg skal gjøre det som gjør meg mest glad til enhver tid. Det systemet vi har i dag som er i strid med loven, mener jeg. Så går ikke dette lenger. Vi må snakke sammen, sier Braathen.– I går kveld fortalte jeg lagkameratene mine (at han legger opp, red. anm.). Det var vanskelig. Det var helt jævlig. Det var så vakkert.

Det var knyttet spenning til hva Braathen ville si, etter en lang konflikt med skiforbundet om bilderettigheter og en reklameshoot med klesmerket J. Lindeberg han ikke hadde tillatelse til. – Det har vært en ekstremt respektløs behandling, sier Braathen på pressekonferansen angående skiforbundets behandling av utøverne i forbindelse med utøveravtalen. headtopics.com

Striden handler om utøveravtalen de har med alpinlandslaget og Norges Skiforbund. Det startet noen år tilbake i tid. I uttalelsen heter det at utøverne og NSF sammen må bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler, det vil si at utøverne får større innflytelse når forbundet forhandler med sponsorer.

Utøvernes advokat, Pål Kleven, har derfor ventet på at Norges Skiforbund (NSF) skal ta kontakt slik at partene kunne fremforhandle en ny landslagsavtale i tråd med lovutvalgets uttalelse. De har imidlertid ventet forgjeves, fortalte han til VG i juni. headtopics.com

