Lucas Braathen på korset forandrer alt

27.10.2023 15:24:00 / Kilde: Nettavisen

For ti år siden var Petter Northug den første som talte NSF midt imot. Lucas Braathens sjokkbeskjed i Sölden viser at kritikerne har rett, og at skiforbundets modell er i ferd med å gå ut på dato.