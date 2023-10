Lucas Braathen, Norveç Kayak Federasyonu ile kendi görüntü hakları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle kayakçılığı bırakıyor

Lucas Braathen (23) legger opp som alpinist på grunn av konflikten med Norges Skiforbund om egne bilderettigheter.Aleksander Aamodt Kilde har selv stått i konflikten med skiforbundet.

– Vi hadde en lang telefonprat i går kveld, og jeg skjønte tidlig hva han kom til å si, sier kompisen og konkurrenten Atle Lie McGrath - Braathens nærmeste på alpinlandslaget - til VG.Aleksander Aamodt Kilde reagerer slik:

SIDE OM SIDE: Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde har kjempet sammen mot skiforbundet i kampen om egne bilderettigheter. Her er de to sammen under en pressekonferanse i Sölden i går.Kilde snakker med VG rett etter at pressekonferansen med Braathen er over. Der fortalte en sterkt preget 23-åring at hanDet med bakgrunn i konflikten med Norges Skiforbund. Der har Aamodt Kilde stått side om side ved Braathen i kampen om egne bilderettigheter. headtopics.com

Utøverne mener de i større grad har rett til å inngå egne avtaler, ikke bare følge forbundets sponsorer. Han forteller at de kjørte sammen første gang da de var åtte-ni år og så ble de sammen i Bærum Skiklubb fra de var 11 år.– Nei, jeg hadde en liten følelse ut fra en prat vi hadde for en stund siden, men jeg trodde ikke at han var ferdig som alpinist, jeg bare visste at han ikke hadde det bra, sier alpinisten.Foto: Hallgeir Vågenes / VG– Det er trist. Han er en en god kompis, først og fremst, sier Aamodt Kilde.

