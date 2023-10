Lucas Braathen med sjokkmelding: Legger opp som alpinist

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er et av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til pressen i Sölden.Braathen tok sin første verdenscupseier i Sölden for tre år siden. Siden har det blitt fire nye seirer og sju pallplasser. I fjor var han helt i toppen i de fleste renn og vant slalåmcupen sammenlagt.

Det har stormet rundt Braathen etter at han stilte opp i en reklamekampanje han ikke hadde tillatelse til. 23-åringen opplyste via sin far Bjørn Braathen han er innstilt på å betale boten han fikk av skiforbundet.

