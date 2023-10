Lucas Braathen med sjokkbeskjed: Legger opp

– Jeg startet med idrett og valgte å dedikere livet mitt til det fordi det gjorde meg glad. Da gleden ikke lenger er til stede, velger jeg å begynne på min neste reise, sier Lucas Braathen i en pressemelding.

– Etter en tre års utmattende prosess med Norges Skiforbund, så sitter man igjen med en opplevelse at man representerer et forbund med fullstendig mangel på moralsk kompass, respektløs behandling av både prosessen, men til syvende og sist sine egne utøvere. Jeg håper at denne saken og prosessen rundt saken blir gransket, sier Braathen.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Espen Graff i Norges Skiforbund, men henvendelsen har foreløpig ikke blitt besvart.– Jeg fikk som alle andre vite om dette nå, skriver han i en tekstmelding. headtopics.com

– I går kveld fortalte jeg lagkameratene mine (at jeg legger opp). Det var vanskelig. Det var helt jævlig. Det var så vakkert. Jeg fikk ikke annet enn støtte, sier Braathen.Beskjeden kommer kun to dager før herrene sesongåpner i Sölden på søndag.

Riktig avgjørelseTil tross for at beskjeden var tung å gi til lagkameratene sine er Braathen tydelig på at valget er riktig for hans egen del:

