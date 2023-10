Lucas Braathen legger opp: Reaksjoner fra Henrik Kristoffersen og Halvor Egner Granerud

28.10.2023 00:03:00 / Kilde: Aftenposten

Henrik Kristoffersen, som har hatt en konflikt med Norges Skiforbund, forstår Braathens avgjørelse. Halvor Egner Granerud mener at det er Braathen som taper mest ved å legge opp, da skiforbundet får nye stjerner. Granerud påpeker også at skiforbundet ikke er perfekt, men at landslagsmodellen er viktig. Han har vanskelig for å synes synd på en idrettsutøver som tjener mange millioner i året og går glipp av en sesong. Toppidrettsutøvere må ikke glemme hvor de kommer fra og må opprettholde rekruttering og engasjement.