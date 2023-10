Lucas Braathen legger opp i protest mot Norges Skiforbund

Braathen kunngjorde avgjørelsen to dager før årets første verdenscuprenn i alpint i Sölden, Østerrike.

– Dette er en trist nyhet og kom overraskende for oss alle. Jeg beklager sterkt at Lucas har kommet til denne konklusjonen, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i en pressemelding.– Vi vet at det er ulike oppfatninger når det gjelder landslagsavtalen. Der er det prosess på gang. Bilderettigheter det eier utøverne. Så er det ulike oppfatninger av håndteringen rundt markedsrettigheter.

– I går kveld fortalte jeg lagkameratene mine (at han legger opp, red.anm.). Det var vanskelig. Det var helt jævlig. Det var så vakkert. Jeg fikk ikke annet enn støtte, sier Braathen.**Meritter, verdenscupen: 5 seirer (slalåm i Wengen 2022, Val d'Isère 2022 og Adelboden 2023, storslalåm i Sölden 2020 og Alta Badia 2022). Ytterligere syv pallplasser. Vant slalåmcupen 2022/23. headtopics.com

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid. – Vi sitter igjen med en opplevelse av at man representerer et forbund med fullstendig mangel på moralsk kompass, sier Braathen.Skipresident Tove Moe Dyrhaug har ikke besvart vår henvendelse så langt.

