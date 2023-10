Lucas Braathen gir seg som alpinist etter behandlingen fra skiforbundet

MØTTE PRESSEN: Lucas Braathen kalte inn til pressetreff i Sölden fredag formiddag. Skiklærne var ikke på, for Braaten fortalte at han gir seg.Alpinist Lucas Braathen (23) sier han er ferdig som alpinist, og legger skylden på skiforbundets behandling av ham.

-nivå når det gjelder interesse, ikke sant. De som ikke forstår den internasjonale verdien av en slik profil må gå i seg selv å se om de er den rette for jobben, sier Finn Aamodt til VG. Norske alpinstjerner og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Utøvernes advokat mener det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå. Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) gir støtte til utøverne i et nytt brev og legger press på SkiforbundetAlpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigheter, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter. headtopics.com

ET LIV MED IDRETT: Finn Aamodt (t.h.) fulgte en treningsøkt Kjetil Jansrud hadde sammen med Morten Bråten på Toppidrettssenteret i 2012, da var Aamodt ansatt i Olympiatoppen.Finn Aamodt er faren til fire ganger OL-vinner og fem ganger verdensmester i alpint Kjetil André Aamodt. Pappa Aamodt har stor respekt for Braathen.Etter et helt liv i idretten lurer han på hva idretten vil ha.

Braathen har stått i en konflikt med skiforbundet om bilderettigheter i tre år. Aamodt har en tung fredag på vegne av toppidretten, alpint og Gabriel Johannessen, faren til regjerende verdensmester på femmil i langrenn Pål Golberg, har i flere tiår markert seg som en uredd ski-politiker. Han fulgte pressekonferansen til Braathen.Han har fulgt nøye med i debatten som alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo har ført mot Norges Skiforbund det siste året, og er klokkeklar på at ingen av utøverne ønsker å velte landslagsmodellen. headtopics.com

