Lucas Braathen, en av verdens beste alpinister, legger opp etter konflikt om bilderettigheter

Lucas Braathen (23), en av verdens beste alpinister, legger opp etter en konflikt med Norges Skiforbund om bilderettigheter.

Skiforbundets eget lovutvalg støttet utøvernes side i saken og mener at dagens utøveravtale er ulovlig, men Skiforbundet valgte å sende saken til Norges idrettsforbund for en ny juridisk vurdering.Det kom som et sjokk fredag formiddag da en av verdens beste alpinister kunngjorde at han legger opp – i en alder av bare 23 år.langet ut mot skiforbundet og kom med anklager om dårlig moral på en pressekonferanse i Østerrike.

– Denne saken kunne vært løst for lenge siden dersom Skiforbundet hadde fulgt anbefalingene fra sitt eget lovutvalg. Saken er bare trist for hele Ski-Norge, og den bør få konsekvenser, sier Andreas Ekker, leder i lovutvalget. headtopics.com

Landslagsavtalen er ikke i tråd med lover og regler, ifølge lovutvalget. Det dreier seg om hvordan forbundet legger større begrensninger på utøvernes muligheter til private sponsoravtaler enn de har anledning til.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid. Skiforbundets eget lovutvalg (LPU) gir støtte til utøverne i et ferskt brev og legger press på Skiforbundet. headtopics.com

Sesongstarten i alpint er denne helgen. Den går definitivt uten Lucas Braathen etter at han sjokkerte med å legge opp fredag.Gjertsen mener at en endret landslagsavtale ikke er det samme som å si nei til landslagsmodellen:

