Lucas Braathen Ble somlet bort

NORSK alpinsport mister mye glede nå som Lucas Braathen plutselig legger opp. Slik kan dette overraskende bruddet i lengden koste mer enn det Skiforbundet måtte tjene på å forsvare de ellers nødvendige markedsrettighetene sine:. All toppidrett lever av de som er gode underholdere, og bare 23 år gamle Lucas var en av de beste i bransjen.

- Jeg legger ikke opp i protest, fordi jeg er hevngjerrig eller bitter, sa han der og forklarte avgjørelsen slik:. - Jeg vil gjøre det som gjøre meg mest glad til enhver tid.. Uansett godvilje fra Skiforbundet, er det slett ikke sikkert at denne gleden ville vært mer skikjøring. Men kanskje skulle skilederne ha prøvd hardere for å finne en løsning..

