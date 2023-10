Lucas Braathen (23) legger opp som alpinist:

– Jeg er ferdig. For første gang på en årrekke føler jeg meg fri, erklærer Braathen under sin egen pressekonferanse i Sölden i Østerrike fredag formiddag.– For at jeg skal fortsette på ski i dette systemet, så må jeg ikke bare legge drømmene mine på på hylla. Jeg må også legge gleden min på hylla. Det er ikke jeg villig til.

– Jeg har ingen kommentar akkurat nå. Dette var nytt for meg også, melder sportssjef Claus Ryste til VG.**Fullt navn: Lucas Pinheiro Braathen**Meritter, verdenscupen: 5 seirer (slalåm i Wengen 2022, Val d'Isère 2022 og Adelboden 2023, storslalåm i Sölden 2020 og Alta Badia 2022). Ytterligere sju pallplasser. Vant slalåmcupen 2022/23.Braathen har stått i en lang konflikt med skiforbundet om bilderettigheter.

Striden handler om utøveravtalen de har med alpinlandslaget og Norges Skiforbund. Det startet noen år tilbake i tid. Men et helt sentralt vendepunkt kom vinteren 2022 og en uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg somI uttalelsen heter det at utøverne og NSF sammen må bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler, det vil si at utøverne får større innflytelse når forbundet forhandler med sponsorer. headtopics.com

Utøvernes advokat, Pål Kleven, har derfor ventet på at Norges Skiforbund (NSF) skal ta kontakt slik at partene kunne fremforhandle en ny landslagsavtale i tråd med lovutvalgets uttalelse. De har imidlertid ventet forgjeves, fortalte han til VG i juni.

I mai vedtok nemlig skistyret ny landslagsavtale «helt ensidig uten at utøverne er blitt hørt i det hele tatt», ifølge advokaten. Skistyrets vedtatte landslagsavtale er fremmet som sak for Norges Skiforbunds kontrollutvalg fordi utøverne mener den er i strid med lovutvalgets uttalelse.I en lilla cardigan og hvit t-skjorte med et stort hjerte på, uten sponsormerker, snakket Braathen om sitt «religiøse» forhold til idretten. Etter en lang innledning begynte han å snakke om hvordan han og de andre utøverne har sett diskusjonen rundt utøverkontrakten. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lagLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Varsler bot mot Lucas BraathenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Samtidig varsler skiforbundet en bot. Les mer ⮕

Hevder alpinist Lucas Braathen er med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Se sending kl. 11.00: Lucas Braathen møter pressenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕