Lova å ta hand om rusa kvinne – dømd for valdtekt

Både politiet og retten meiner derimot at mannen hadde andre intensjonar enn å køyre kvinna heim, då han tok henne med på ein fleire timar lang køyretur.Etter at saka hamna på politiet sitt bord, erkjende mannen tidleg at det hadde skjedd eit samleie. Dette hevda han var frivillig, og at kvinna medverka.

Ut frå dei samla bevisa festa ikkje Sogn og Fjordane tingrett lit til forklaringa om kva som skjedde i bilen på ei utkøyrsle.Dette, meiner retten, viser at mannen hadde ein seksuell intensjon. – At han faktisk utførte desse forkastelege handlingane, viser at han ikkje hadde dei moralske sperrene som skulle hindra han i å grovt utnytte den overstadig rusa jenta slik han gjorde, står det i dommen.Etter hendinga sende mannen fleire meldingar til kvinna, der han bad om orsaking. Det kjem ikkje fram kva han bad orsaking for.

Kvinna fortalde at ho ikkje hugsa noko frå ho sovna, til ho vakna til overgrepet. Retten trudde kvinna på at ho berre klarte å setje seg imot overgrepet verbalt. Retten er overtydd om at mannen fekk med seg kvinna sin verbale motstand, og at han var klar over at ho var i hjelpelaus tilstand.Mannen vart dømd til fengsel i fire år. Til fråtrekk i fengselsstraffa kjem 118 dagar varetektsfengsling. Han må også betale kvinna 245.000 kroner i erstatning. headtopics.com

– Eg kan stadfeste at min klient har bestemt seg for å anke dommen. Utover det har eg ikkje noko kommentar, seier forsvarar Ivar Blikra. I retten meinte han tilståinga burde gi strafferabatt. Retten meinte på si side at mannen ikkje i tilstrekkeleg grad medverka til oppklaring. Forklaringane meinte dei også vart tilpassa etter det politiet avdekka.– I saker som dette vil slik erkjenning ha svært mykje å seie for å redusere påkjenningane for dei fornærma. Denne hjelpa har han vald å ikkje gje henne, står det i dommen.

NRK Hordaland »

