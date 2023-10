Lonely Planet: De ti beste landene å reise til i 2024

– Her må vi først og fremst huske på hvem avsenderen er. Lonely Planet snakker ikke til dem som vil reise på chartertur til Syden, men til eventyrere som vil reise på lengre reiser og utforske verden. Det bærer listen deres også preg av, sier Montero.Kroatia er med på listen over de beste landene å reise til i 2024 av Lonely Planet. Her fra øya Hvar utenfor Split.

– Det er en av de bedre Lonely Planet-listene jeg har sett, selv om det europeiske innslaget nå er blitt et av de mer turistifiserte og dyreste landene i Øst-Europa. Verdens mest kjente reiseguideserie burde klare enda bedre, mener Garfors.– Landet er dessverre blitt «for populært» og nedrent. Det gjelder særlig Casablanca og Marrakech.

– Mexico er et knallbra og svært land, men folk bør unngå turiststedene for bedre og billigere opplevelser, sier han. – Det er i overkant mange cruiseturister, men det er store muligheter for å stikke seg vekk. Jeg kåret flyplassen i Castries til verdens beste. Her er den kritthvite stranden ti meter fra terminalen, og jeg rakk en svømmetur etter innsjekking og før avreise.– Det er et enormt land med ufattelig mye å se. Her må folk reise utenfor hovedstaden, råder han. headtopics.com

I en tid med naturkatastrofer, kriger og terror og en fersk pandemi, mener Lonely Planet at reise vil gjøre verden bedre. Det skaper empati og forståelse for andre kulturer og land, og andre perspektiver på verden. Mer åpenhet og inkludering kan skapes gjennom reising, skriver selskapets sjefredaktør Nitya Chambers i en pressemelding.

