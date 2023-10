Lonely Planet: De ti beste landene å reise til i 2024

– Her må vi først og fremst huske på hvem avsenderen er. Lonely Planet snakker ikke til dem som vil reise på chartertur til Syden, men til eventyrere som vil reise på lengre reiser og utforske verden. Det bærer listen deres også preg av, sier Montero.

– India er ikke et land man gjør unna på 1-2-3. Helst bør man bruke en måned eller mer, for avstandene er enorme og infrastrukturen er ikke optimal. Men nå som de gamle, britiske togene fra kolonitiden skal erstattes av moderne togsett, kan man jo håpe på at innlandsreiser i India blir mer effektivt og bærekraftig. India er et eventyrland som jeg er veldig, veldig glad i.

Han beskriver Chile som et land som har alt – med fantastisk og variert natur i nord og sør, med strålende byliv i både Santiago og flere av de andre byene. – Og tøft at vesle Benin er med, Porto Novo fremstår som et Venezia med kanaler og hus på stylter – og har også muligheter for strandliv og safari.– Jordskjelvet i Marokko og flommen i Pakistan. Turisme vil helt klart bidra i positiv forstand i disse landet. Jeg har vært mange ganger i Marokko, og jeg er spesielt glad i områdene sør for Atlasfjellene. headtopics.com

– Usbekistan med Silkeveien og de eldgamle bygningene rundt Samarkand og Bhukara er til å drømme seg vekk i, med livlig natteliv i Tasjkent. Landet satser på å bygge turismeinfrastruktur, men er fremdeles uoppdaget av de fleste.– Og Pakistan har vanvittig rå natur, spesielt i nord. Bare det er verdt et besøk.

