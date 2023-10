Lonely Planet: De ti beste landene å reise til i 2024

– Her må vi først og fremst huske på hvem avsenderen er. Lonely Planet snakker ikke til dem som vil reise på chartertur til Syden, men til eventyrere som vil reise på lengre reiser og utforske verden. Det bærer listen deres også preg av, sier Montero.

Reisejournalist Vibeke Montero på besøk i Marokko, som er et av landene på Lonely Planets «Best in Travel»-liste i 2024.er et av de største landene på listen, og nettopp på grunn av størrelsen mener Montero at en må sette av god tid hvis en skal reise dit.

– Det er en av de bedre Lonely Planet-listene jeg har sett, selv om det europeiske innslaget nå er blitt et av de mer turistifiserte og dyreste landene i Øst-Europa. Verdens mest kjente reiseguideserie burde klare enda bedre, mener Garfors. headtopics.com

– Mexico er et knallbra og svært land, men folk bør unngå turiststedene for bedre og billigere opplevelser, sier han. – Gitt dagens geopolitiske bilde, tviler jeg på at Mongolia vil tiltrekke seg mange reisende. Landet er omkranset av Russland i nord og Kina i sør. Den transsibirske jernbanen gjennom Russland har vært et yndet fremkomstmiddel for reisende til Mongolia, men i disse dager er det naturlig nok mange som ikke velger den ruten.– Det er i overkant mange cruiseturister, men det er store muligheter for å stikke seg vekk. Jeg kåret flyplassen i Castries til verdens beste.