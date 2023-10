Lofoten: Politiet om badstu-porno:

Det er avisa Lofotposten som først omtalte videoene av paret, som har sex i den nye badstua med navnet «Lyst».. Nå har politiet kommet på banen.. Politistasjonsjef Geir Iversen ved Svolvær politistasjon har ifølge avisa lite til overs over at badstuen er brukt til å spille inn den vovete filmen.. - Det er ingen tvil om at dette er ulovlig, sier Iversen..

Blir trolig ikke fjernet- Det var vel ikke akkurat dette jeg hadde sett for meg, da jeg spådde at den nye flytende badstua skulle få internasjonal oppmerksomhet, skrev Taraldsen i en SMS til Dagbladet, onsdag.. Hotelldirektøren medgir imidlertid at det er umulig å sikre seg fullt ut mot slik bruk av badstua.. - Alle gjestene kan få tilgang til både hotellrom og badstue, og vi skal ikke overvåke gjestene våre.

Les mer:

dagbladet »

Oppretter straffesak mot Gjert IngebrigtsenPolitiet oppretter straffesak mot Gjert Ingebrigtsen, skriver politiet i en pressemelding. Les mer ⮕

Lofoten: Pornosjokk i badstueEt par har spilt inn pornofilm i den nye badstua «Lyst» i Svolvær. - Ikke det jeg hadde sett for meg, sier hotelldirektøren. Les mer ⮕

Lofoten: Dukket opp på pornonettstedHETT: En badstue i Lofoten har blitt sett av titusenvis av mennesker over hele verden, men av en litt annen grunn enn det eierne hadde sett for seg. Video: Thon Hotel, Pornhub Les mer ⮕

Idrettsminister ser lyst på gjenopptagelse av sesongenDet kommer en strøm av spådommer om når viruset viskes ut av hverdagen, og at vi igjen kan få litt sport når vi likevel sitter der i sofaen. Det som har vist seg som det eneste sikre, er at ingen så langt vet hva de snakker om. Men når en italiener begynner å uttale seg, da blir vi interessert. Les mer ⮕

– Kanskje ikke annet å vente da vi kalte den «Lyst»Den flytende badstua «Lyst» til Thon Hotel Svolvær er benyttet til innspilling av filmer som er publisert på verdens største pornonettsted. – Ikke noe vi kan gardere oss mot, sier hotelldirektøren, og viser til rutiner for vask og desinfisering. Les mer ⮕

Casper Ruud-sjansene minker: – Ser ikke lyst på detCasper Ruud har hatt en vanskelig sesong. Nå spøker det for sluttspill-sjansene. Les mer ⮕