Lobbyregister bør innføres på Stortinget

KOMMENTAR: 2024 bør bli året der partiene på Stor­tinget sier ja til et lobby­register, hvis de ikke har noe å skjule. Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Forslaget gikk ut på at det skulle innføres en registreringsordning for de som oppsøker Stortinget, Stortingets representanter, den politiske ledelsen i departementene og Statsministerens kontor på vegne av seg selv eller andre. Dette er personer som er der for å påvirke Stortinget og regjeringen i saker som er til behandling. Ap, Høyre, Sp, Frp og KrF stemte mot. Venstre, SV, Rødt, MDG og Pasientfokus stemte for. Dette har de gjort mange ganger tidligere.fra 2022, skrev økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe at «det er bekymringsfullt» at Venstres forslag, som også ble fremmet i 2022, ble stemt ne





StvAftenblad » / 🏆 30. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Stortinget delt i to: Ap kan vinne abortkampSenterpartiet har sagt klart nei til å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Likevel kan Arbeiderpartiet vinne en abortkamp i Stortinget, mot sine regjeringsvenners ønske.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Hvis endringene i smittevernloven vedtas, gir Stortinget seg selv flere røde kortKan få dramatiske konsekvenser.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »

Fryktar at Stortinget stenger seg sjølv uteStortinget gir frå seg all makt om dei vedtar endringar i smittevernlova, seier jussprofessor Morten Tvedt.

Kilde: Klassekampen - 🏆 12. / 63 Les mer »

Stortinget krever svar fra Riksadvokaten etter saker om henleggelserEtter en rekke saker om hvordan alvorlig kriminalitet har blitt henlagt av politiet, krever nå flere medlemmer av Stortingets justiskomité svar fra mannen som er ansvarlig for praksisen.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Palestina-leiren ved Stortinget fjernesTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

NRK: Mehl ber om å få redegjøre for Stortinget om NSM-sakenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »