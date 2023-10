LO-topp ut mot SMK-topp: – Mangel på sunt bondevett

AKSJEOPPGITT: Eggum sier at hvis det ikke er regler eller lover som regulerer aksjekjøp hos toppbyråkrater, så bør det bli det.Fellesforbund-leder Jørn Eggum kritiserer ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor, Therese Steen, for å ha spekulert i risikoaksjer for titalls millioner.

Det var hun som kurset statsrådene da Støre-regjeringen tiltrådte, om farene ved å bedrive aksjehandel. Det som gjør Steens aksjespekulasjon spesiell, er at hun har sluppet inn i et eksklusivt aksjonærfellesskap med noen av Norges skarpeste investorer.har tjent milliarder på å plukke ut lovende oppstartsselskaper for den styrtrike, svenske Wallenberg-familien. Reynir Indahl har også tjent store summer for sitt selskap

LEVEREGEL: Jørn Eggum sier man må leve et liv som er i tråd med det du selv skal forvalte på jobben. Her avbildet med statsministeren under Fellesforbundets landsmøte denne uken.– Det dreier seg om mangel på sunt bondevett. Det kan ikke være tvil om at det er bindinger noen steder. Man må leve et liv som er i tråd med det du selv skal forvalte på jobben hos statsministeren. headtopics.com

– Therese Steen har fortløpende vurdert sin habilitet på vanlig måte. Statsministerens kontor har også gått gjennom våre systemer, og har ikke funnet saker som har påvirket selskapene Steen har investert i på en måte som kunne gjøre henne inhabil.

– Statsministerens kontor har gått gjennom våre systemer, og har ikke funnet saker som har påvirket selskapene Steen har investert i på en måte som kunne gjøre henne inhabil. Steen har også vurdert sin egen habilitet. headtopics.com

Les mer:

