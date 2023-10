LO-millioner skulle stoppe privatisering. Nå støtter Sp Høyre i flere storbyer.

Høyre om russisk forskingstokt: - Risiko for at disse toktene har andre formålBåde Høyre, Frp og Venstre mener Russlands søknad om å få gjennomføre et forskningstokt i nærheten av norske installasjoner på sokkelen, må blankt avvises. Les mer ⮕

Vi vil jobbe for at elevene får en tverrfaglig prosjekteksamen som gjenspeiler den nye læreplanenDEBATT: Dagens eksamen henger ikke sammen med den nye læreplanen. Høyre ønsker derfor å innføre en tverrfaglig prosjekteksamen.

– Stopp galskapen på GazastripenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber Israel umiddelbart «stoppe galskapen» og stanse angrepene på Gazastripen etter opptrappingen natt til lørdag.

Demonstranter stormet parketten i «Skal vi danse»To demonstranter fra Stopp Oljeletinga stormet parketten under lørdagens «Skal vi danse».