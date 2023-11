LO-forbund kaster seg inn i bråket om skilandslagets avtaler

Det skjer etter at alpinstjerna Lucas Braathen (23) forrige uke fortalte at han legger opp – etter en flere år lang konflikt med Norges Skiforbund.– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er en av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til pressen da han la opp.

– Det viktigste er at man snakker sammen. Vi har hatt tilsvarende konflikter før med Petter Northug, Aksel Lund Svindal og til dels Johannes Høsflot Klæbo. Men da har det løst seg fordi man har snakket sammen. Det må vi fortsette med, sier kommunikasjonsansvarlig i NISO, Thomas Kristensen til FriFagbevegelse.

Norges Skiforbund bekrefter overfor VG at det er dialog med NISO. Problemstillingene skal vurderes i et utvalg hvor utøverne får en sentral posisjon, men det er så langt ikke avtalt noe møte.NISO har 1700 medlemmer. Ikke bare spillere innen lagidrettene, men også individuelle utøvere.– I fotballen er det en felles forståelse av hva som er forbundets sponsorer, og når spillerne skal stille opp for dem.

Samtidig er det en klar forskjell på fotballandslaget og skilandslagene. De siste er samlet nærmest sammenhengende 220 døgn i året og har dermed mer begrenset adgang til å fronte private sponsorer. – Det som er viktig, er å finne en balanse mellom hva som er best for laget, og spesielt rekrutteringen, og samtidig best for hver enkelt topputøver, mener Kristensen.For NISO er det viktigst å stille opp for utøverne som tjener minst. Samtidig poengterer Kristensen at selv den svakest stilte har noe å hente på en bredere tenkning enn dagens landslagsmodell.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2SPORT: Lucas Braathen hjemme igjen: Syrlig svar på Halvor Egner Graneruds stikkGARDERMOEN (TV 2): Lucas Braathen står fast på sitt, og svarer på kritikken fra Halvor Egner Granerud. Hoppstjernen mener saken ble fremstilt så konfliktskapende som mulig.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Braathen til TV 2: Syrlig svar på Granerud-stikkGARDERMOEN (TV 2): Lucas Braathen står fast på sitt, og svarer på kritikken fra hoppstjernen Halvor Egner Granerud.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Krise i skiforbundet: Har mistet nesten 69.000 medlemmer på 10 år – mens kostnadene bare økerManglene er mange i Norges Skiforbund. Bare spør slalåmstjernen Lucas Braathen.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

E24: Enstemmig Høyesterett: Vedtaket om Acer var lovlig17 høyesterettsdommere er enige om at Stortinget lovlig vedtok å ta Norge inn i Acer.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DN_NO: Justisministeren må forklare seg om Kina-kontrakteneJustisministeren må forklare seg om Kina-kontraktene

Kilde: DN_no | Les mer ⮕