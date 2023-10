– Livet på planeten er under beleiring

Forskerne – blant dem Johan Rockström, direktør for Potsdam-instituttet i Tyskland – slår alarm i en ny rapport en måneds tid før klimatoppmøtet i De forente arabiske emirater (COP 28).– Livet på planeten jorda er under beleiring. Vi befinner oss nå på et sted med upløyd mark.Klimaforskerne skriver at vi ser konsekvensene av klimaendringene på kloss hold. Tidligere vær- og varmerekorder er slått med «enorme marginer».

Ifølge forskerne har menneskeheten bare gjort små framsteg i kampen mot klimatrusselen. De mener tiden nå er inne for å endre tankegangen. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste har de tre månedene juli, august og september trolig vært den varmeste perioden på om lag 120.000 år.

Slike dager var en sjeldenhet før 2023. Men i år har det vært 38 slike dager fram til midten av september. For å begrense skadene må de globale utslippene av klimagasser kuttes. Enn så lenge fortsetter de å stige. headtopics.com

– Vi beveger oss farlig nær flere vippepunkter som kan ødelegge selve systemene som livene vårt er avhengig av, sier Zita Sebesvari, rapportens hovedforfatter.