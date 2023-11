Liverpool vil ikke forlenge Thiagos kontrakt

Samtidig som Jerome Boateng er invitert til nye samtaler med Bayern München har en ny klubb tatt kontakt. Det britiske nettstedet Football Insider hevder at Liverpool ikke vil forlenge 32-åringens utløpende kontrakt. Thaigos tilbakevendende skadeproblemer er en viktig del av avgjørelsen. Det er nå «ingen sjanse» for at han får tilbud om en ny kontrakt. Thiago kom til Liverpool fra Bayern München i 2020. Siden den gang har det blitt tre mål og seks målgivende pasninger på 97 kamper.

Hvis du spør spansk media er hans ungdomsklubb Thiago Alcántara det mest sannsynlige neste stopp. Manager Xavi Hernandez er svært ivrig etter å hente tilbake sin gamle lagkamerat

:

SPORTEN_COM: Liverpool slipper Thiago AlcántaraIngen stor overraskelse i dagens nyhet fra Football Insider. Thiago Alcántara har vært skadet i syv måneder allerede i år og problemet er fortsatt ikke over. Den svært balldyktige midtbanespilleren som startet ut i Barcelona har ikke spilt en eneste kamp for Liverpool siden april.

Kilde: Sporten_com | Les mer »

AFTENPOSTEN: Luton rystet Liverpool – Diaz dukket opp på overtid og hyllet faren(Luton – Liverpool 1–1) Luton så til å gå mot en sjokkseier mot Liverpool. Langt inn i overtiden scoret Luis Diaz, som hyllet sin kidnappede far.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

TV2SPORT: Luis Díaz reddet ett poeng for Liverpool: «Frihet for pappa»Kom med beskjed om sin kidnappede far etter overtidsscoring.

Kilde: tv2sport | Les mer »

NETTAVİSENSPORT: Luis Diaz reddet Liverpool-poeng under farens kidnappingssakLuton var på vei mot tre poeng mot Liverpool, men Luis Diaz berget 1-1 på overtid. Det skjedde under kidnappingssaken som har involvert faren.

Kilde: NettavisenSport | Les mer »

VGNETT: ELN-geriljaen sier at bortføringen av Liverpool-stjernes far var en feiltakelseELN-geriljaens leder medgir at gruppen hans gjorde en feil ved bortføre Liverpool-stjernen Luis Diaz' far i Colombia. Han sier det jobbes med å sette ham fri.

Kilde: vgnett | Les mer »

NETTAVİSENSPORT: ELN-geriljaen sier at bortføringen av Liverpool-stjernes far var en feiltakelseELN-geriljaens leder medgir at gruppen hans gjorde en feil ved bortføre Liverpool-stjernen Luis Diaz' far i Colombia. Han sier det jobbes med å sette ham fri.

Kilde: NettavisenSport | Les mer »