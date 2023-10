Liverpool vant i møte med Nottingham Forest – spillerne med støtteerklæring til Diaz

Saken oppdateres!

Det skulle ta en drøy halvtime før Liverpool fikk hull på byllen mot gjestene søndag. Darwin Núñez forsøkte et skudd på mål, men Forests sisteskanse bokset ballen unna. Diogo Jota fikk tak i returen og plasserte ballen mellom stengene. Dermed sto det 1–0 til hjemmelaget.

Diaz sin mor er funnet, men faren skal fortsatt være savnet. Det loves 200 millioner pesos til personer med informasjon. Forests trener Steve Cooper forsøkte å gjøre bytter i andre omgang, i et forsøk på å ta igjen hjemmelagets forsprang. Det var imidlertid ingenting gjestene kunne gjøre med de rødkledde. headtopics.com

Vondt ble fort til verre for de tilreisende. Mohamed Salah sørget for 3–0 da Forest-keeper Matt Turner befant seg langt ute på banen. Sisteskansen rakk ikke tilbake før Liverpools stjernespiller hadde satt ballen mellom stengene.Også Nick Wright i Sky Sports ytret sin frustrasjon over det som foregikk for Forest.

Premier League LIVE: Liverpool - Nottingham ForestLuis Díaz (26) er som ventet ikke med når Liverpool tar imot Nottingham Forest i Premier League søndag ettermiddag. Les mer ⮕

LIVE: Liverpool - NottinghamLuis Díaz (26) er ute av troppen etter at foreldrene ble kidnappet i Colombia. - Aldri vært med på det, sier Klopp. Les mer ⮕

Liverpool bekrefter Díaz-kidnapping – etterforsking pågårMoren til den colombianske fotballspilleren er reddet etter å ha blitt kidnappet lørdag. Faren er fortsatt savnet. Les mer ⮕

Foreldrene til Luis Díaz kidnappet - Liverpool med uttalelsePoliti- og militærstyrker søker etter faren til Luis Díaz (26). Liverpool-spillerens mor er løslatt. Les mer ⮕

Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetColombias president sier at moren til den colombianske fotballspilleren er reddet. Faren er fortsatt savnet. Les mer ⮕

Colombias regjeringsadvokat: Foreldrene til Liverpool-spiller Luis Díaz kidnappetHendelsen skal ha skjedd i Barrancas i distriktet La Guajira lørdag. Les mer ⮕