Liverpool til kvartfinale etter drømmescoring av Núñez

Etter pause skapte Bournemouth farlighet etter farlighet. Liverpool virket litt preget. 64 minutter ut i kampen slo Alex Scott på sedvanlig vis en strålende corner. Den gikk i bue over keeper Kelleher, som slet med utboksingen. Da kunne Justin Kluivert enkelt pirke inn utligningen, nederlenderens første mål for Bournemouth.Trekningen av kvartfinalene skjer etter kampslutt i Manchester United – Newcastle.

