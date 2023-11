Liverpool tar Mo Salah exit-beslutning etter en «stor» Saudi Pro League-oppdatering

Likevel er det allment antatt at Liverpool ennå ikke har ristet av seg trusselen om å miste Salah til Saudi Pro League i de kommende vinduene. – Faktisk hevdet Football Insider i september at Al Ittihad planla et sensasjonelt bud verdt 225 millioner pund for Salah i de siste dagene av det saudiske overgangsvinduet.

Selv om et slikt bud aldri ble gitt, har en «velplassert kilde» fortalt publikasjonen at det fortsatt er «stor interesse» for Salah fra Saudi Pro League. Serien som spiller på et nivå best sammenlignet med OBOS-ligaen her hjemme er opptatt av å gjøre angriperen til en av juvelene i kronen deres i 2024.

Mike «aldri mett» Ashley, tidenes kjipeste Premier League-eier vil ha en ny klubb rett etter han har kjøpt seg opp i XXL Sportbible skriver at et nytt bud vil komme og at det budet vil være «nesten umulig å si nei takk til», men…

Imidlertid vil Liverpool ikke selge Salah i januar, uavhengig av hvilke tilbud som kommer inn for ham. Reds-eierne anser 31-åringen som ikke til salgs, selv om spilleren skulle presse på for en overgang.

Til tross for spekulasjonene rundt fremtiden hans, har Salah vært enestående for Liverpool i åpningsfasen av sesongen, etter å ha levert 10 mål og fire målgivende pasninger på 13 kamper i alle konkurranser denne sesongen.

Da kaptein Jordan Henderson i sommer forlot Liverpool etter 12 år var de fleste overbevist om at Mohamed Salah ville følge etter til Saudi-Arabia. Liverpool var tilbud 150 millioner pund i overgang og Salah en lønn på 12 millioner kroner i uken.

