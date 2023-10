Liverpool-spillers foreldre kidnappet i Colombia – storstilt etterforskning pågår

Ifølge lokale medier ble foreldrene kidnappet ved en bensinstasjon av bevæpnede menn på motorsykler. Gjerningsmennene skal ha kapret parets bil og tatt dem med seg.Natt til søndag skriver Colombias president Gustave Petro på X at moren har blitt befridd fra kidnapperne i Barrancas i departementet La Guaira nord i landet.EtterforskerLetingen etter faren fortsetter.

Geovanni Cristancho, som er politidirektør i departementet La Guaira, er ifølge det colombianske mediet Semana sendt til det aktuelle området for å lede etterforskningen i saken. Ifølge polititoppen William Salamanca er det blant annet opprettet veisperringer i jakten på gjerningsmennene.«Til kidnapperne, vi forlanger at gislene returneres umiddelbart, trygge og friske», skriver hun.Diaz var med i troppen da Liverpool vant 5–1 over Toulouse på hjemmebane torsdag i gruppespillet i europaligaen. Han kom imidlertid ikke på banen.

Kamp søndagLiverpool, som ikke umiddelbart har kommentert kidnappingen, tar imot Nottingham Forest på hjemmebane søndag. Det er ikke kjent om situasjonen i Colombia vil påvirke deltakelsen til Diaz i den kampen.Han står oppført for 58 kamper, 14 mål og ni assists for Anfield-klubben. headtopics.com

