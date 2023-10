Liverpool kom med Díaz-markering – Klopp åpner opp om brutal oppladning

Liverpool hadde få problemer mot Nottingham Forest og sendte Steve Cooper og co. med 0–3 i sekken tilbake til Robin Hood-byen.– Han (Díaz) skulle spille. Jeg spilte i stedet for han og jeg viste frem drakten hans for å vise at vi støtter ham og håper alt kommer til å gå bra, sier Jota til

Colombianerens foreldre ble natt til søndag kidnappet i Díaz’ hjemland, ifølge colombianske myndigheter. – Det er utenkelig å tro at en situasjon som dette kan skje. Det eneste vi kan gjøre er å støtte ham og vise at vi er med ham, understreker Jota.til de som kommer med tips som vil føre til at Díaz’ far reddes. Dusøren lyder på 200 millioner pesos – omtrent 540.000 kroner.– Hvordan kan man gjøre en fotballkamp viktig på en dag som dette? Det er veldig vanskelig. Jeg har aldri slitt med det, men det var umulig i dag.

– Forberedelsene til denne kampen er det vanskeligste jeg har gjort i mitt liv. Kunne ikke forvente det, kunne ikke være forberedt for det. Vi prøver å hjelpe «Lucho» så godt vi kan, sier Klopp.Det tok sin tid før oppgjøret på Anfield våknet til live, men etter drøyt halvtimen spilt viste Liverpool for alvor frem lagets kontringsstyrke. headtopics.com

Først vant Alexis MacAllister ballen høyt på egen banehalvdel og sendte av gårde Mohamed Salah som overleverte ballen til Darwin Núñez. Uruguayaneren banket til og Matt Turner i Forest-målet klarte ikke annet enn å gi retur. Den satte Jota enkelt inn til 1–0.

Fire minutter senere kontret Liverpool gjestene i senk igjen. Igjen var Salah tredje sist på ballen. Dominik Szoboszlai mottok ballen nede ved dødlinjen og slo blindt inn foran Forest-målet. Der sto Nunez perfekt plassert og doblet ledelsen. headtopics.com

