Liverpool-helt fikk sparken i Saudi-Arabia

Engelskmannen ble hentet til klubben i juni, men fredag var det slutt på oppholdet i Midtøsten. Fowler mistet jobben selv om laget gikk ubeseiret under hans ledelse (seks seirer, to uavgjort).– Klubben setter pris på trenerens innsats og profesjonalitet.

Vi ønsker ham suksess videre i karrieren, står det i en uttalelse fra Al-Qadsiah.Fowler var i sin tid blant de beste spissene i Premier League. Han scoret 183 mål på 369 kamper over to perioder i Liverpool. Han har også vært innom Leeds og Manchester City.

Les mer:

Nettavisen »

Får et tilbud større enn noen andre fotballspillere i verdenshistorienAl-Hilal har fått Saudi-Arabia til å pumpe opp oljeprisen slik at de kan betale den argentinske superstjernen Lionel Messi mer penger enn noen andre fotballspillere i verdenshistorien. Les mer ⮕

Robbie Fowler tuppes ut av saudiarabisk klubbI Premier League er det Bournemouths Andoni Iraola som sitter minst trygt i managerstolen etter tre fattige poeng på de første ni kampene. I Saudi-Arabia opplever Liverpool-legenden Robbie Fowler at seire og andreplass på tabellen betyr null og niks. Les mer ⮕

Avgjort på onsdag: Liverpool møter et Tottenham uten kapteinTottenham er videre i Champions League etter den sterke borteseieren i Dortmund. På hjemmebane går ikke alt Premier League-klubbens vei. Les mer ⮕

Liverpool-ekspert gir ikke Klopp særlig høy odds for signering av Tysklands største angrepstalentDen siste uken har Jamal Musialas navn blitt linket til Liverpool. 20-åringen har 134 Bayern-kamper i beina, debuten for Die Mannschaft kom allerede i 2021. Rapporter fra Tyskland signaliserer at noe kan være på gang, der forhandlinger om kontraktsforlengelse med Bayern fortsatt ikke har begynt. Les mer ⮕

Vellykket operasjon for Robertson – trolig lenge ute for LiverpoolLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

Tidligere Liverpool-spiller måtte rives løs fra slåsskamp med hovedtreneren2013 signerte Liverpool PSG-spilleren Mamadou Sakho for 18 millioner pund. Debutsesongen var preget av skade og bare 19 kamper på banen, men Sakho spilte likevel en viktig rolle i Liverpools overaskende kamp om Premier league-tittelen som endte med andreplass. Les mer ⮕